به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سرویس اطلاعات روسیه، امروز -چهارشنبه- گزارش داد که رهبری اتحادیه اروپا در تلاش برای خرید زمان جهت توسعه مخفیانه صنایع هسته‌ای خود است.

اطلاعات روسیه اعلام کرد: «اتحادیه اروپا مخفیانه کار بر روی موضوع ایجاد قابلیت تولید سلاح‌های هسته‌ای خود را آغاز کرده است».

بر اساس این گزارش، رهبری اتحادیه به دنبال خرید زمان برای دست‌یابی به این هدف و آماده‌سازی افکار عمومی برای آن است».

