زاخارووا: آمریکا و اسرائیل شکست سختی را متحمل شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد آمریکا و اسرائیل در ایران «شکست سختی» متحمل شدند.

«ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گفت ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه «یک حمله تهاجمی یک‌جانبه و بی‌دلیل» را علیه ایران آغاز کردند که منجر به «شکست سختی» شد.

وی در رادیو اسپوتنیک گفت: «کشور ما از همان ابتدا، در اولین بیانیه‌های خود، اعلام کرد که لازم است فوراً این تجاوز متوقف شود، هیچ راه حل نظامی برای این وضعیت یا هیچ تلاشی برای ایجاد نظم در منطقه وجود ندارد.»

زاخارووا همچنین گفت که لازم است فوراً «یک توافق سیاسی و دیپلماتیک واقعی، که البته مبتنی بر روند مذاکره با در نظر گرفتن واقعی مواضع است» آغاز شود.

