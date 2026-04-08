آزادی روزنامهنگار آمریکایی در عراق
جنبش کتائب حزبالله عراق از آزادی «شیلی کیتلسون»، روزنامهنگار آمریکایی که در بغداد دستگیر شده بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا، ابو مجاهد العساف، مسئول امنیتی جنبش کتائب حزب الله گفت که تصمیم به آزادی کیتلسون در هماهنگی با محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق انجام شده است.
وی تاکید کرد که کیتلسون به صورت فوری عراق را ترک خواهد کرد.
در همین حال یک مقام ارشد دولت عراق روز سهشنبه به شبکه «سیانان» گفت که یک روزنامهنگار آمریکایی که توسط گروههای مقاومت در بغداد دستگیر شده بود، آزاد شده است.
این مقام که به نام وی اشاره ای نشده است، افزود که دولت عراق «شیلی کیتلسون» را تحویل گرفته و در حال ترتیب دادن سفر او است.
او همچنین تاکید کرد که دولت عراق تلاشهای گستردهای برای تضمین امنیت او انجام داده است.