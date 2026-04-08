مالزی: پیشنهاد 10 مادهای ایران باید به توافق جامع تبدیل شود
به گزارش ایلنا، انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی با استقبال از توافق آتش میان ایران و آمریکا تاکید کرد: پیشنهاد 10 مادهای تهران نویدبخش بازگشت صلح و ثبات است و باید به یک توافق جامع تبدیل شود.
10 بند ایران در طرح پیشنهادی برای پایان جنگ شامل موارد ذیل بود:
1- آمریکا به طور اصولی متعهد به تضمین عدم تجاوز شود
2- استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز
3- پذیرش غنی سازی
4- رفع همه تحریم های اولیه
5- رفع همه تحریمهای ثانویه
6- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت
7- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای حکام
8- پرداخت خسارت ایران
9- خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه
10- توقف جنگ در همه جبههها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان