به گزارش ایلنا، انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی با استقبال از توافق آتش میان ایران و آمریکا تاکید کرد: پیشنهاد 10 ماده‌ای تهران نویدبخش بازگشت صلح و ثبات است و باید به یک توافق جامع تبدیل شود.

10 بند ایران در طرح پیشنهادی برای پایان جنگ شامل موارد ذیل بود:

1- آمریکا به طور اصولی متعهد به تضمین عدم تجاوز شود

2- استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز

3- پذیرش غنی سازی

4- رفع همه تحریم های اولیه

5- رفع همه تحریم‌های ثانویه

6- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت

7- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای حکام

8- پرداخت خسارت ایران

9- خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه

10- توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان

انتهای پیام/