به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی پس از آتش‌بس، طی اظهاراتی گفت: «روز بزرگی برای صلح جهانی است! ایران می‌خواهد این اتفاق بیفتد، آن‌ها دیگر خسته شده‌اند… بقیه هم همین‌طور»!

ترامپ با این ادعا، که ایالات متحده آمریکا به مدیریت ترافیک در تنگه هرمز کمک خواهد کرد، افزود: اقدامات مثبت زیادی در پیش است، پول زیادی به دست خواهد آمد!

ترامپ در ادامه گفت: «ایران می‌تواند روند بازسازی را آغاز کند. ما انواع مختلفی از تجهیزات و کالاها را ارسال خواهیم کرد و صرفا “در منطقه حضور خواهیم داشت” تا مطمئن شویم همه چیز خوب پیش می‌رود!»

او اضافه کرد: «من به این موضوع اطمینان دارم. همان‌طور که در آمریکا تجربه می‌کنیم، این می‌تواند آغاز عصر طلایی خاورمیانه باشد!!!»

انتهای پیام/