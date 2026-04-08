طرح ۱۳ بندی دموکراتهای کنگره آمریکا برای عزل ترامپ
نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا طرح استیضاح رئیسجمهور این کشور را با ۱۳ بند به اتهام «جنایات بزرگ و سوءرفتار» ارائه کردند. این طرح ترامپ را به آغاز جنگ، ترور، جنایات جنگی و نقض قوانین بینالمللی متهم میکند.
جمعی از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای استیضاح دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور ارائه کردند.
طبق گزارش اسپوتنیک، این سند که شامل ۱۳ بند است، ترامپ را به «شروع جنگ و عملیات کشتار و ارتکاب جنایات جنگی و دزدی دریایی» متهم میکند.
بر اساس متن این طرح، ترامپ «به صورت غیرقانونی و بدون کسب مجوز از کنگره، جنگ هایی را به عنوان طرف مستقیم یا غیرمستقیم علیه ایران، یمن، لبنان، سوریه، نیجریه و نوار غزه آغاز کرده است».
از دیگر اتهامات مطرحشده در این طرح میتوان به تهدید به استفاده از نیروی نظامی علیه پاناما، کلمبیا، کوبا و گرینلند، نظامیسازی نیروهای انتظامی داخلی، بازداشت واخراج غیرقانونی افراد، انتقامگیری از آزادی بیان و سوگیری سیاسی، تضعیف حاکمیت قانون و سایر تخلفات اشاره کرد.
در همین حال، «حکیم جفریز» رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی ضمن انتقاد از توافق آتشبس موقت، گفت: آتشبس دو هفتهای کافی نیست و ما به پایان دائمی جنگ نیاز داریم.
وی همچنین اعلام کرد که کنگره آمریکا هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد و دموکراتها طرحی درباره «صلاحیتهای جنگ» ارائه خواهند کرد.
جفریز در ادامه با بیان اینکه مردم آمریکا به شدت با این جنگ که دولت ترامپ با اراده خود برگزیده، مخالف هستند.
در همین راستا، یاسمین انصاری، نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، از قصد خود برای ارائه طرح استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ این کشور، خبر داد.
انصاری وزیر جنگ آمریکا را به «به خطر انداختن جان و سلامت نیروهای ارتش آمریکا و ارتکاب جنایات جنگی» متهم و اعلام کرد که هفته آینده روند استیضاح را آغاز خواهد کرد.
همزمان سناتورهای جمهوریخواه آمریکا نیز خواستار فعالسازی متمم ۲۵ قانون اساسی علیه ترامپ شدند.
سام لیکاردو، سناتور جمهوریخواه در اظهاراتی تأکید کرد که انتظار نداشته پاکستان بتواند ترامپ را متقاعد کند از تهدیدهای خود علیه ایران عقبنشینی کند.
لیکاردو همچنین با بیان اینکه ترامپ «بسیار بیمار است»، از شورای وزیران خواست متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا را برای عزل رئیسجمهور فعال کنند.
در همین راستا، شونتل براون، دیگر سناتور جمهوریخواه نیز با انتقاد تند از عملکرد ترامپ، گفت: ترامپ جهان را بدون هیچ دلیل روشنی به لبه پرتگاه کشاند.
براون افزود: کاملاً واضح است که ترامپ بیمار ذهنی، بیمار و نامناسب برای رهبری است.
وی در پایان تأکید کرد: ما باید متمم ۲۵ قانون اساسی را فعال کنیم تا از تکرار این جنون جلوگیری شود.