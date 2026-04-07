کاخ سفید: ترامپ در جریان پیشنهاد پاکستان قرار گرفته است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کاخ سفید اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا در جریان پیشنهاد پاکستان برای تمدید مهلت آتش‌بس قرار گرفته است.

سخنگوی کاخ سفید به آکسیوس گفت: «رئیس جمهور ترامپ در جریان پیشنهاد پاکستان در مورد ایران قرار گرفته است.»

به گزارش آکسیوس، سخنگوی کاخ سفید افزود: «ترامپ‌ پاسخی به این درخواست منتشر خواهد کرد.»

