نماینده روسیه در شورای امنیت:
تسهیل کشتیرانی در تنگه هرمز فقط با راهکارهای مسالمتآمیز ممکن است
نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که تسهیل کشتیرانی در تنگه هرمز فقط با راهکارهای مسالمتآمیز ممکن است.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که مسکو با کشورهای عربی آسیبدیده همدردی میکنید اما نمیتواند خطرات بزرگ دیگر را نادیده بگیرد.
وی اظهار داشت: پیشنویس قطعنامه ارائهشده به شورای امنیت یادآور قطعنامه ۱۹۷۳ است که به نابودی لیبی انجامید.
نماینده روسیه ادامه داد: تسهیل کشتیرانی در تنگه هرمز فقط با راهکارهای مسالمتآمیز ممکن است. حلوفصل با مشارکت همه کشورهای ساحلی تنگه هرمز در مذاکرات ممکن است و نمیتوان ایران را نادیده گرفت.
ویافزود: تهیهکنندگان پیشنویس قطعنامه ملاحظات ما را در نظر نگرفتند و راهی جز استفاده از وتو برای ما نگذاشتند.