به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک کارشناس به الجزیره گفت که اگر آمریکا و اسرائیل به حمله به نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران ادامه دهند، «خطر جدی» آلودگی رادیواکتیو وجود دارد.

آلیسیا ساندر-زاکره، رئیس سیاست‌گذاری کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای، می‌گوید: «اقدام نظامی وسیله‌ای موثر برای دستیابی به اهداف عدم اشاعه نیست».

وی افزود: حملات مداوم، ورود بازرسان بین‌المللی به ایران و تعیین میزان کامل ذخایر هسته‌ای آن را «غیرممکن» کرده است.

