یک کارشناس در گفت‌وگو با الجزیره:

اقدام نظامی وسیله‌ای موثر برای دستیابی به اهداف عدم اشاعه نیست

رئیس سیاست‌گذاری کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای، گفت که اقدام نظامی وسیله‌ای موثر برای دستیابی به اهداف عدم اشاعه نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک کارشناس به الجزیره گفت که اگر آمریکا و اسرائیل به حمله به نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران ادامه دهند، «خطر جدی» آلودگی رادیواکتیو وجود دارد.

آلیسیا ساندر-زاکره، رئیس سیاست‌گذاری کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای، می‌گوید: «اقدام نظامی وسیله‌ای موثر برای دستیابی به اهداف عدم اشاعه نیست».

وی افزود: حملات مداوم، ورود بازرسان بین‌المللی به ایران و تعیین میزان کامل ذخایر هسته‌ای آن را «غیرممکن» کرده است.

