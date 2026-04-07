آکسیوس گزارش داد:
مذاکرات در ساعات آینده ادامه مییابد
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آکسیوس، به نقل از منابع آگاه، گزارش داد که انتظار میرود مذاکرات در ساعات آینده تا زمان انقضای ضربالاجل آمریکا ادامه یابد.
منابع آگاه در این رابطه به آکسیوس گفتند: «بزرگترین چالش، برآورده کردن درخواست ایران برای تضمینهای قوی مبنی بر عدم از سرگیری جنگ پس از هرگونه آتشبس است.»