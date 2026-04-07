کاخ سفید: فقط ترامپ میداند که درباره ایران چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد
کد خبر : 1770692
سخنگوی کاخ سفید بار دیگر طی اظهاراتی بیاساس و خامدستانه برای ایران ضربالاجل تعیین کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی کاخ سفید بار دیگر طی اظهاراتی بیاساس و خامدستانه برای ایران ضربالاجل تعیین کرد.
سخنگوی کاخ سفید در اظهاراتی بیاساس به الجزیره گفت: «ایران تا ساعت ۸ شب به وقت واشنگتن فرصت دارد تا از فرصت استفاده کند و به توافق برسد.»
وی گفت: «فقط رئیس جمهور ترامپ میداند اوضاع از چه قرار است و او چه خواهد کرد.»