به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی کاخ سفید بار دیگر طی اظهاراتی بی‌اساس و خام‌دستانه برای ایران ضرب‌الاجل تعیین‌ کرد.

سخنگوی کاخ سفید در اظهاراتی بی‌اساس به الجزیره گفت: «ایران تا ساعت ۸ شب به وقت واشنگتن فرصت دارد تا از فرصت استفاده کند و به توافق برسد.»

وی گفت: «فقط رئیس جمهور ترامپ می‌داند اوضاع از چه قرار است و او چه خواهد کرد.»

