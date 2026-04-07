منابع آگاه خبر دادند:
تلاشها برای تسهیل مذاکرات بین آمریکا و ایران ادامه دارد
منابع پاکستانی خبر دادند تلاشها برای تسهیل مذاکرات بین آمریکا و ایران ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع پاکستانی خبر دادند تلاشها برای تسهیل مذاکرات بین آمریکا و ایران ادامه دارد.
دو منبع پاکستانی آگاه از این مذاکرات به رویترز گفتهاند که با تشدید حملات به ایران و نزدیک شدن به ضربالاجل تعیینشده توسط «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، تلاشها برای تسهیل مذاکرات بین آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد.
این منابع افزودند که ساعات آینده برای مذاکرات بسیار حیاتی است.