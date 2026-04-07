خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرانسه درباره حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران هشدار داد

فرانسه درباره حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران هشدار داد
کد خبر : 1770419
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه فرانسه با هشدار تأکید بر اینکه هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات انرژی، نقض صریح قوانین جنگ و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، تأکید کرد چنین حملاتی «قطعاً منجر به واکنش‌های تلافی‌جویانه از سوی ایران خواهد شد».

به گزارش ایلنا، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، امروز- سه‌شنبه- تاکید کرد که هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات انرژی، نقض آشکار قوانین جنگ و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. 

بارو در گفت‌وگو با شبکه «فرانس اینفو»، با اشاره به اینکه تحولات میدانی حاکی از ورود به مرحله جدیدی از تشدید تنش است، نسبت به ورود منطقه و اقتصاد جهانی به یک چرخه معیوب از تنش‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه هشدار داد که «پیامدهای نگران‌کننده‌ای، به‌ویژه برای منافع اروپا، خواهد داشت».

بارو به نشانه‌های نگران‌کننده اشاره کرد که «هم‌اکنون ظاهر شده‌اند»، از جمله «افزایش قابل توجه قیمت سوخت».

او افزود که هرگونه حمله بیشتر به تأسیسات انرژی در ایران، «ممکن است تهران را به واکنش‌های تشدیدکننده‌ای سوق دهد که وضعیت موجود را وخیم‌تر می‌کند».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار