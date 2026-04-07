به گزارش ایلنا، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، امروز- سه‌شنبه- تاکید کرد که هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات انرژی، نقض آشکار قوانین جنگ و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

بارو در گفت‌وگو با شبکه «فرانس اینفو»، با اشاره به اینکه تحولات میدانی حاکی از ورود به مرحله جدیدی از تشدید تنش است، نسبت به ورود منطقه و اقتصاد جهانی به یک چرخه معیوب از تنش‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه هشدار داد که «پیامدهای نگران‌کننده‌ای، به‌ویژه برای منافع اروپا، خواهد داشت».

بارو به نشانه‌های نگران‌کننده اشاره کرد که «هم‌اکنون ظاهر شده‌اند»، از جمله «افزایش قابل توجه قیمت سوخت».

او افزود که هرگونه حمله بیشتر به تأسیسات انرژی در ایران، «ممکن است تهران را به واکنش‌های تشدیدکننده‌ای سوق دهد که وضعیت موجود را وخیم‌تر می‌کند».

