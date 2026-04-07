به گزارش ایلنا، وب‌سایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در صورتی‌که نشانه‌های واقعی از توافقی قریب‌الوقوع مشاهده کند، ممکن است حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را به تعویق بیندازد.

این مقام افزود که تصمیم آغاز تخریب زیرساخت‌های ایران، سه‌شنبه ساعت ۸ شب، تنها در اختیار ترامپ است.

