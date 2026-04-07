آکسیوس: ترامپ عدم حمله به زیرساختهای انرژی ایران را مشروط کرد
وبسایت آکسیوس با استناد به اظهارات یک مقام بلندپایه آمریکایی، از احتمال تعویق حمله به زیرساختهای انرژی ایران خبر داده است.
به گزارش ایلنا، وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در صورتیکه نشانههای واقعی از توافقی قریبالوقوع مشاهده کند، ممکن است حمله به زیرساختهای انرژی ایران را به تعویق بیندازد.
این مقام افزود که تصمیم آغاز تخریب زیرساختهای ایران، سهشنبه ساعت ۸ شب، تنها در اختیار ترامپ است.