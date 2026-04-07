اندیشکده آمریکایی:

حمله به نیروگاه‌های ایران، تاثیری بر توان نظامی آن ندارد

مؤسسه «شورای آتلانتیک» هشدار داد که هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران، خطر بی‌ثباتی کل منطقه را به همراه دارد اما توان نظامی ایران را کاهش نمی‌دهد.

به گزارش ایلنا، اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک» بامداد سه‌شنبه اذعان کرد که هرگونه حمله غیرانسانی و جنایتکارانه آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران، اثری بر توان نظامی جمهوری اسلامی ندارد.

شورای آتلانتیک در گزارشی توضیح داد: «تهدیدهای آمریکا برای هدف قرار دادن شبکه برق، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های آب شیرین‌کن ایران، عواقب ویرانگری برای غیرنظامیان خواهد داشت، در حالی که برتری نظامی کمی (به آمریکا) ارائه می‌دهد».

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، در این گزارش آمده است: «حمله به زیرساخت‌های مرتبط با آب ایران بلافاصله بحران بیماری، گرسنگی و تشنگی را در میان جمعیت غیرنظامی ایران ایجاد خواهد کرد».

شورای آتلانتیک اما هشدار داد که هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران، خطر بی‌ثباتی کل منطقه را به همراه دارد زیرا کشورهای خلیج فارس که به شدت به نمک‌زدایی آب وابسته هستند، ممکن است ظرف چند روز با کمبود شدید آب مواجه شوند.

در این گزارش تصریح شده است: «چنین اقداماتی به جای تضعیف نظامی ایران، می‌تواند بی‌اعتمادی به آمریکا را عمیق‌تر کرده و درگیری منطقه‌ای را تشدید کند».

تحلیلگران این اندیشکده همچنین هشدار دادند: «نابود کردن زیرساخت‌های انرژی و آب ایران احتمالاً فقط به طولانی‌تر شدن و تشدید درگیری منجر خواهد شد».

جمهوری اسلامی ایران صراحتا هشدار داده است، در صورت حمله به نیروگاه‌های ایران، ضمن بستن کامل تنگه هرمز، نه‌تنها نیروگاه‌های رژیم صهیونیستی را ویران خواهد کرد، بلکه نیروگاه برق تمام کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف مشروع خواهد دانست.

