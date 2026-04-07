حمله به غول پتروشیمی عربستان
برخی منابع از آتشسوزی گسترده در شهرک صنعتی الجبیل در شرق عربستان در پی حمله موشکی ایران خبر میدهند.
به گزارش ایلنا، منطقه صنعتی الجبیل با تولید ۶۰ میلیون تن، بهتنهایی حدود ۶ تا ۸ درصد از کل تولید پتروشیمی جهان را بهخود اختصاص داده است.
طبق این گزارش، شرکت سابیک عربستان، غول پتروشیمی خاورمیانه با سهامداری آمریکا یکی از سرمایهگذاران بزرگ این شهرک است.
همچنین مجتمع Sadara با سهامداری شرکت آمریکایی داو کمیکال، و پروژه آمیرال با سهامداری آرامکو و توتالانرژیز، از جمله پروژههای بزرگ پتروشیمی در الجبیل بهحساب میآیند.