رسانه‌های روسی خبر دادند:

کشته شدن یک فرمانده ارشد نیروی هوایی روسیه در پی سقوط یک هواپیمای ترابری

کشته شدن یک فرمانده ارشد نیروی هوایی روسیه در پی سقوط یک هواپیمای ترابری
رسانه‌های روسی از کشته شدن یک فرمانده ارشد نیروی هوایی این کشور در پی سقوط یک هواپیمای ترابری در کریمه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌های روسی امروز -دوشنبه- به نقل از یک مقام ارشد اعلام کردند که یک فرمانده ارشد نیروی هوایی روسیه در پی سقوط یک هواپیمای ترابری نظامی در کریمه تحت کنترل روسیه کشته شده است.

«آندری چیبیس»، فرماندار منطقه شمالی مورمانسک، که این ناوگان در آن مستقر است، گفت: «الکساندر اوتروشچنکو، فرمانده نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش ۴۵ ام ناوگان شمالی، در این سانحه جان باخت».

هواپیمای ترابری نظامی An-۲۶ هفته گذشته،  ۳۱ مارس، به صخره‌ای در کریمه برخورد کرد. وزارت دفاع روسیه اندکی پس از آن اعلام کرد که علت اولیه نقص فنی بوده است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
