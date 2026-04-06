تداوم حضور قیمت نفت در سطوح قیمتی بالا

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، قیمت نفت پس از تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.

قیمت نفت در معاملات اولیه امروز -دوشنبه- تغییر چندانی نداشت اما در سطحی بالا تثبیت شد؛ این در حالی است که تهدیدهای جدید «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای حمله به ایران باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شده و روز یکشنبه به افزایش شدید قیمت‌ها انجامید.

نفت برنت، شاخص جهانی، تا ساعت ۳:۱۴ بامداد به وقت شرق آمریکا با افزایش ۰.۲۷ درصدی به ۱۰۹.۳۲ دلار رسید. در مقابل، نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI)، شاخص آمریکا، با کاهش ۰.۴۶ درصدی در سطح ۱۱۱.۰۳ دلار معامله شد.

در بازارهای آسیایی، شاخص‌ها اندکی افزایش یافته و بخشی از زیان‌های هفته گذشته را جبران کرده‌اند.

شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن ۰.۵۵ درصد رشد کرد و شاخص کوسپی کره جنوبی نیز ۱.۳۶ درصد افزایش یافت. بازار بورس هنگ‌کنگ نیز به‌دلیل تعطیلات رسمی بسته بود.

