تصمیمات ایدئولوژیک غلط، یک دوره اقتصادی دشوار برای اروپا به دنبال خواهد داشت

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «کریل دمیتریف»، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور همکاری‌های اقتصادی، نسبت به پیامدهای تصمیم اتحادیه اروپا برای کنار گذاشتن منابع انرژی روسیه هشدار داد.

وی اظهار داشت که این اقدام، قاره را به یک دوره اقتصادی دشوار سوق خواهد داد.

دمیتریف در پستی در پلتفرم ایکس توضیح داد که آنچه او «تصمیمات ایدئولوژیک احمقانه» نامید، که مهم‌ترین آنها قطع وابستگی به انرژی روسیه است، می‌تواند بر ثبات اروپا تأثیر منفی بگذارد و «دوران بسیار پیچیده‌ای» را برای کشورهای اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرد.

اظهارات او در پاسخ به تحلیل‌های منتشر شده توسط وال استریت ژورنال بود که نشان می‌داد بحران انرژی که آسیا را تحت تأثیر قرار داده است، می‌تواند بعداً به اروپا سرایت کند.

