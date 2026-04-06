رویترز جزئیات پیشنویس توافق احتمالی بین ایران و آمریکا را منتشر کرد
خبرگزاری رویترز در گزارشی ادعایی به نقل از منابعی، جزئیات پیشنویس توافق احتمالی میان آمریکا و ایران برای آتشبس را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد: ایران و آمریکا طرح توافق دو مرحلهای را دریافت کردهاند که شامل آتشبس و به دنبال آن توافق نهایی است.
رویترز نوشت: طرح پایان دادن به خصومتها در خاورمیانه باید امروز دوشنبه تصویب شود.
این گزارش رویترز بر این ادعا استوار است که ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان مذاکرات جداگانهای با جیمز دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ویتکاف و عراقچی داشته است.
همچنین این پیشنویس بر آتش بسفوری و بازگشایی تنگه هرمز تصریح میکند و توافق نهایی ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز حاصل خواهد شد.
بر این اساس، توافق نهایی پیشنهادی شامل کنار گذاشتن «سلاحهای هستهای»، لغو تحریمها و آزادسازی داراییهای ایران میشود.
رویترز همچنین به نقل از منبعی مطلع نوشت: پاکستان چارچوبی نهایی برای پایان دادن به درگیریهای خصمانه تدوین کرده و آن را با ایران و آمریکا به اشتراک گذاشته است.
این منبع تصریح کرد: پیشنویس و نهاییسازی یادداشت تفاهم توسط پاکستان، که تنها کانال ارتباطی برای مذاکرات است، انجام خواهد شد.
در همین راستا، یک مقام ایران در گفتوگو با رویترز تایید کرد که تهران پیشنهاد پاکستان را دریافت کرده و در حال بررسی آن است ولی موعد نهایی یا هرگونه فشار را نمیپذیرد.
این مقام ایرانی همچنین تاکید کرده است که تهران هرگز در ازای یه آتشبس موقت، حاضر نیست تنگه هرمز را باز کند.
رویترز همچنین در خبری فوری به نقل از منبعی دیگر نوشت: این توافق شامل یک چارچوب منطقهای برای تنگه هرمز خواهد بود و مذاکرات نهایی به صورت رو در رو در اسلامآباد برگزار میشود.
