خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳ کشته در حمله پهپادی روسیه به اودسا

کد خبر : 1769865
لینک کوتاه کپی شد.

حمله پهپادی روسیه به اوکراین منجر به کشته شدن سه تن از حمله یک کودک شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  فرماندار منطقه‌ای اودسا اعلام کرد که روسیه امروز -دوشنبه- حمله‌ای پهپادی به بندر اودسا در دریای سیاه اوکراین انجام داد که منجر به کشته شدن سه نفر، از جمله یک کودک، و آسیب دیدن زیرساخت‌ها، ساختمان‌های مسکونی و اداری شد.

«اوله کیپر»، فرماندار منطقه‌ای اودسا، در پلتفرم تلگرام اعلام کرد: «شب گذشته، اودسا مورد حمله سنگین دیگری از سوی دشمن قرار گرفت».

وی اظهار داشت: «علاوه بر سه کشته، ۱۰ نفر نیز زخمی شدند».

کیپر افزود: «ساختمان‌های مسکونی، زیرساخت‌های حیاتی و تاسیسات اداری مورد اصابت قرار گرفتند. خسارات قابل توجهی وارد شده است».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

