۳ کشته در حمله پهپادی روسیه به اودسا

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرماندار منطقه‌ای اودسا اعلام کرد که روسیه امروز -دوشنبه- حمله‌ای پهپادی به بندر اودسا در دریای سیاه اوکراین انجام داد که منجر به کشته شدن سه نفر، از جمله یک کودک، و آسیب دیدن زیرساخت‌ها، ساختمان‌های مسکونی و اداری شد.

«اوله کیپر»، فرماندار منطقه‌ای اودسا، در پلتفرم تلگرام اعلام کرد: «شب گذشته، اودسا مورد حمله سنگین دیگری از سوی دشمن قرار گرفت».

وی اظهار داشت: «علاوه بر سه کشته، ۱۰ نفر نیز زخمی شدند».

کیپر افزود: «ساختمان‌های مسکونی، زیرساخت‌های حیاتی و تاسیسات اداری مورد اصابت قرار گرفتند. خسارات قابل توجهی وارد شده است».

