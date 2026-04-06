اپستین زنده است و هرکس مرگ او را باور کند، احمق است

به گزارش ایلنا، ایرل ماسک، در گفت‌وگو با خبرگزاری «نووستی» روسیه اظهار داشت: «او قطعا زنده است، اپستین نمرده است، هیچ شکی در این مورد نیست؛ منظورم این است که هیچ احتمال، حتی دور از ذهن، مبنی بر مرگ او وجود ندارد.»

پدر ایلان ماسک همچنین روایت رسمی مرگ اپستین را زیر سؤال برد و با اشاره به جزئیات یافتن جسد او، گفت که دوربین‌های مداربسته در لحظه حادثه از کار افتاده بودند و نگهبانان زندان نیز در خواب بوده‌اند.

طبق گزارش وزارت دادگستری آمریکا، در تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان محل نگهداری اپستین، یک وقفه ۶۲ ثانیه‌ای بین ساعت ۲۳:۵۸:۵۸ تا ۰۰:۰۰:۰۰ وجود دارد که گفته شده ناشی از ریست شدن خودکار روزانه سیستم ضبط قدیمی بوده است.

جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی، درگیر یک شبکه سوءاستفاده جنسی از کودکان بود و در سال ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق جنسی و بهره‌کشی از افراد زیر سن قانونی بازداشت شد. او در اوت همان سال در سلول خود در زندان منهتن درگذشت و مقامات علت مرگ را خودکشی اعلام کردند. با این حال، مرگ او به دلیل ارتباطات گسترده‌اش با شخصیت‌های بانفوذ و احتمال پنهان‌کاری اطلاعات حساس، باعث ایجاد بحث‌ها و نظریه‌هایی پیرامون مرگ مرموز وی شد.

