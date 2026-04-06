وضعیت ایالات متحده در خاورمیانه بدتر خواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «اسکات ریتر»، افسر سابق اطلاعاتی آمریکا، اظهار داشت که وضعیت ایالات متحده بدتر خواهد شد زیرا رئیس جمهور آمریکا، هرگز اعتراف نخواهد کرد که با آغاز عملیات در خاورمیانه مرتکب اشتباه شده است.

ریتر اظهار داشت: «نه اسرائیل و نه ایالات متحده نمی‌توانند به این شکل ادامه دهند... ایالات متحده در حال فروپاشی است و هیچ راه حلی ندارد. هیچ راه حلی در تنگه هرمز وجود ندارد و اوضاع فقط بدتر خواهد شد. ایرانی‌ها کنترل اوضاع را در دست دارند.»

ریتر معتقد است که ایالات متحده بدون توجه کافی به واقعیت‌های نظامی در خاورمیانه عمل می‌کند.

انتهای پیام/