نیوزویک: 9 پرسش بیپاسخ درباره نجات دو خلبان آمریکایی در ایران
در حالی که آمریکا عملیات نجات دو خلبان خود از خاک ایران را «موفقیت نظامی بزرگ» ادعا کرده، جزئیات کلیدی این عملیات، از جمله تعداد دقیق هواپیماهای آسیبدیده یا منهدم شده و هویت کامل خلبانان، همچنان از سوی پنتاگون مسکّوت مانده و پرسشهای جدی را درباره ابعاد واقعی این اقدام برانگیخته است.
به گزارش ایلنا، مجله نیوزویک میگوید جزئیات اساسی مربوط به عملیات نجات یک خلبان آمریکایی در ایران همچنان محرمانه مانده است؛ بهویژه آنچه به نیروهای ویژه شرکتکننده و پیامدهای گستردهتر این عملیات مربوط میشود.
نیوزویک نوشت: وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) فقط اطلاعات محدودی درباره این عملیات منتشر کرده است؛ عملیاتی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آن را «جرئی» و یک موفقیت بزرگ نظامی توصیف کرده است.
نیوزویک معتقد است پرسشهای زیادی درباره شرایط و جزئیات عملیات نجات باقی مانده که تاکنون پاسخی درباره آنها ارائه نشده است. آنچه در ادامه میآید، ۹ پرسشی است که بهنوشته این نشریه همچنان بدون پاسخ ماندهاند:
1- چند هواپیمای آمریکایی آسیب دیده یا منهدم شدهاند؟
پنتاگون تاکنون آمار دقیقی از تعداد هواپیماهای آسیبدیده یا منهدمشده ارائه نکرده و ترامپ نیز در اظهارات خود به این موضوع اشارهای نکرده است.
مقامهای دفاعی آمریکا تنها تأیید کردهاند که برخی هواپیماهای ترابری آسیب دیدهاند، اما درباره تعداد یا احتمال از دست رفتن کامل آنها توضیحی ندادهاند.
رسانههای رسمی ایران نیز تصاویری منتشر کردهاند که مدعی است بقایای سوخته هواپیماهای آمریکایی را نشان میدهد و ارتش ایران گفته آمریکا دو بالگرد «بلکهاوک» و دو هواپیمای ترابری را از دست داده است.
2- آیا افراد غیرآمریکایی کشته یا زخمی شدهاند؟
مقامهای آمریکایی نگفتهاند که آیا ایرانیها یا افراد دیگری در جریان عملیات آسیب دیده یا کشته شدهاند یا خیر.
3- آیا خلبان نجاتیافته هنگام فرار از اسارت مسلح بوده است؟
برخی گزارشهای رسانهای به نقل از منابع دفاعی گفتهاند این خلبان که افسر سامانههای تسلیحاتی بوده، هنگام پنهان شدن در شکافی سنگی در کوههای ایران یک اسلحه کمری در دست داشته است.
اما پنتاگون تأیید نکرده که او واقعا مسلح بوده یا از سلاحی در فاصله سقوط تا لحظه نجات استفاده شده است یا نه.
4- ماهیت جراحات وارده به خلبان چه بوده است؟
هیچ جزئیات رسمی درباره نوع جراحات اعلام نشده، اما ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشته خلبان دوم «مجروح شده اما کاملا بهبود خواهد یافت» بدون آنکه توضیح بیشتری بدهد.
5- خلبان اکنون کجاست؟
مقامهای آمریکایی محل کنونی او را اعلام نکردهاند، اما یک شبکه تلویزیونی آمریکا گزارش داده که او برای درمان به کویت منتقل شده است.
6- هویت دو خلبان چیست؟
هویت رسمی دو عضو خدمه هواپیمای ساقطشده اعلام نشده است، هرچند ترامپ گفته افسر سامانههای تسلیحاتی که نجات یافته، درجه سرهنگی دارد.
7- چه هواپیماهایی در عملیات نجات شرکت کردند؟
نیوزویک میگوید آمار رسمی و کاملی وجود ندارد، اما ترامپ گفته «دهها» هواپیما در این عملیات نقش داشتند.
به نوشته نیوزویک، احتمالا ترکیبی از جنگندهها، هواپیماهای ترابری، هواپیماهای اطلاعاتی و جاسوسی، و همچنین تانکرهای سوخترسان مشارکت داشتهاند.
8- نیروهای نجات از کجا اعزام شدند؟
مقامهای آمریکایی محل آغاز عملیات یا جایی که نیروها پس از پایان مأموریت به آن بازگشتهاند را تأیید نکردهاند.
پنتاگون حاضر نشده بگوید آیا نیروها از پایگاههایی در خلیج فارس، اسرائیل یا هر نقطه دیگری در منطقه اعزام شدهاند.
9-آیا این آخرین عملیات نجات در این ماجراست؟
نیوزویک میگوید هنوز مشخص نیست؛ زیرا کاخ سفید و پنتاگون احتمال انجام عملیاتهای بیشتر مرتبط با این حادثه را رد نکردهاند، با توجه به ادامه جنگ آمریکا با ایران.