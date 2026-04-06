به گزارش ایلنا، «ابوحسین الحمیداوی» رهبر کتائب حزب‌الله عراق نسبت به هرگونه اقدام نظامی آمریکا در تنگه هرمز هشدار داد و اعلام کرد که در صورت تلاش برای بازگشایی این گذرگاه با توسل به زور، زیرساخت‌های نفت و گاز منطقه هدف حمله قرار خواهند گرفت.

وی در بیانیه‌ای تأکید کرد: «اگر بخواهند تنگه هرمز را با زور باز کنند، هیچ سکوی نفت و گاز یا تأسیساتی باقی نخواهد ماند».

الحمیداوی همچنین تهدیدی گسترده‌تر علیه منافع آمریکا در منطقه مطرح کرد و افزود: «ترامپ و حامیانش باید بدانند که نیروگاه‌های آن‌ها در منطقه نیز اهداف مشروع برای ما هستند و در این زمینه هیچ خط قرمزی وجود ندارد».

رهبر این گروه در پایان تأکید کرد: «یا امنیت برای همه برقرار می‌شود، یا هیچ‌کس از امنیت برخوردار نخواهد بود».

