کنگو میزبان شهروندان اخراجی از آمریکا خواهد بود
دولت کنگو اعلام کرد که این کشور میزبان شهروندان کشور سومی که از آمریکا اخراج میشوند خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد کرد که طبق توافق جدید، از ماه آوریل، ماه میلادی جاری، پذیرای شهروندان کشورهای سومی خواهد بود که از ایالات متحده اخراج میشوند، خواهد بود.
دولت کنگو در بیانیهای اعلام کرد از ماه آپریل اخراجشدگان را پذیرا خواهد بود، اما تعداد افرادی که موافقت شده است پذیرفته شوند را مشخص نکرد.
در این بیانیه افزود شد که این توافق کاملا توسط ایالات متحده تامین مالی میشود و بار مالی آن بر دوش کنگو نخواهد بود.