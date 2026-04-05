خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کنگو میزبان شهروندان اخراجی از آمریکا خواهد بود

کد خبر : 1769677
لینک کوتاه کپی شد.

دولت کنگو اعلام کرد که این کشور میزبان شهروندان کشور سومی که از آمریکا اخراج می‌شوند خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  دولت جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد کرد که طبق توافق جدید، از ماه آوریل، ماه میلادی جاری، پذیرای شهروندان کشورهای سومی خواهد بود که از ایالات متحده اخراج می‌شوند، خواهد بود.

دولت کنگو در بیانیه‌ای اعلام کرد از ماه آپریل اخراج‌شدگان را پذیرا خواهد بود، اما تعداد افرادی که موافقت شده است پذیرفته شوند را مشخص نکرد.

در این بیانیه افزود شد که این توافق کاملا توسط ایالات متحده تامین مالی می‌شود و بار مالی آن بر دوش کنگو نخواهد بود.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار