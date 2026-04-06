انتقاد تند نویسنده برجسته ایتالیایی از ترامپ:
ایران در این جنگ کثیف تو پیروز خواهد شد/ همهچیز را گران کردی به جز خودت!
روزنامهنگار و نویسنده ایتالیایی اقتصاد جهانی را قربانی سیاستهای جنگطلبانه ترامپ خواند و تأکید کرد ایران به زودی در جنگ کثیفی که آمریکا به آن تحمیل کرده است، پیروز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، میکه سرا، روزنامهنگار و نویسنده برجسته ایتالیایی و از ستوننویسان روزنامه «لا ریپوبلیکا»، که به نقد تیز و زبان طنز و انتقادی خود در مسائل سیاسی و فرهنگی شهرت دارد، به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، انتقاد شدیدی وارد کرد. او در پیام صریح خود گفت: «تو در اینکه مرد باشی شکست خوردی، در اینکه انسان باشی شکست خوردی و در اینکه حتی چیزی محترم در این جهان باشی نیز شکست خوردی. تو همه را وارد جنگ کردی و اقتصاد جهان را نابود کردی و همه چیز اطراف ما را گران کردی: نفت، غذا، دارو، آب… همه چیز به خاطر تو گران شد، جز خودت، ای پست و حقیر.»
سرا در ادامه افزود: «ایران به زودی بر شما و کشورتان پیروز خواهد شد، زیرا این کشور تاریخی است و تنگهها باز خواهند شد و همه چیز به حالت طبیعی بازمیگردد، جز شما که همچنان نه مرد هستید و نه محترم، ای ملعون.»
این نویسنده ایتالیایی در مصاحبه دیگری گفت: «در سیاست جهانی، معمولا خطابی شکل میگیرد که مسائل پیچیده را خیلی ساده نشان میدهد؛ جهان را فقط به دو بخش خوب و بد تقسیم میکند و این کار برای توجیه جنگها و ارائه آنها به عنوان راهحلهای آسان انجام میشود.»
سرا در نقد خود، جنگ با ایران را نمونهای از عملیات نظامی فاقد مشروعیت اخلاقی و بدون محاسبات عقلانی دانست و افزود: «جنگها اغلب به عنوان ضروری یا اجتنابناپذیر به مردم فروخته میشوند، اما در واقع تنها خدمت به منافع سیاسی محدود و قدرت کوتاهمدت میکنند. این جنگ علیه ایران نه تنها ناعادلانه، بلکه غیرسودمند است و هیچ دستاورد استراتژیک واقعی ندارد.»
وی همچنین خطاب به دولتهای اروپایی گفت که برخی از آنها بدون استقلال واقعی از آمریکا، از سیاستهای جنگطلبانه حمایت میکنند و اروپا به جای اینکه نقش میانهرویی داشته باشد، در بسیاری مواقع صرفا تابع سیاسی شده است، امری که جایگاه بینالمللی قاره سبز را تضعیف کرده است.
این نویسنده همچنین از رسانهها انتقاد کرد و گفت: «رسانهها جنگها را اغلب ساده نشان میدهند؛ مثل «خوب در برابر بد». این کار واقعیتهای پیچیده را پنهان میکند و توجیه خشونت را برای مردم آسان میسازد.»
وی همچنین بر رد مفهوم «جنگ پاک» یا «جنگ محدود» تأکید کرد و افزود: «هر جنگی، صرفنظر از توجیهاتش، تبعات انسانی گستردهای دارد و نمیتوان مسیر آن را کنترل کرد.»
سرا در پایان از سیاستمداران خواست که عقلانیت را در سیاست خارجی احیا کنند و دیپلماسی را به عنوان گزینه اصلی بازگردانند. او تأکید کرد که مخالفت با جنگ به معنای سادهانگاری یا ضعف نیست، بلکه موضعی عقلانی و مبتنی بر واقعیتهای تاریخی و پیامدها است.