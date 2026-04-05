به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، «ایهود باراک»، نخست‌وزیر و وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی، در گفت‌وگو با شبکه کان، با انتقاد شدید از مدیریت جنگ علیه ایران و حزب الله، تاکید کرد که جنگ علیه ایران و حزب‌الله به دلیل نبود نقشه راه و اتکای صرف به قدرت نظامی، به بن‌بست رسیده است.

وی با اشاره به گذشت ۳۵ روز از آغاز تجاوز نظامی علیه ایران گفت: «علی‌رغم ضربات وارده، نظام ایران مقاوم و استوار است و هیچ طرح مشخصی برای خارج کردن ذخایر اورانیوم یا بازگشایی تنگه هرمز وجود ندارد».

وی هشدار داد که تهدیدات آمریکا مبنی بر «به راه انداختن جهنم» در ایران در صورت بسته ماندن هرمز، بسیار خطرناک است؛ چرا که ایران تهدیدات خود و اقدامات تلافی‌جویانه برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های آب، برق و انرژی در سراسر منطقه را عملی خواهد کرد که به دلیل نزدیکی جغرافیایی، آسیب‌ آن به کشورهای منطقه بسیار دقیق‌تر و سنگین‌تر از (رژیم)اسرائیل خواهد بود.

انتهای پیام/