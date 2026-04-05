لندن به طور مستقیم در جنگ علیه ایران دخالت کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، مسکو لندن را به مشارکت مستقیم به جنگ علیه ایران متهم و ادعای بی طرفی آن را پس از آنکه به نیروهای ایالات متحده اجازه داد تا از پایگاه‌های نظامی آن برای حمله به اهداف ایرانی استفاده کنند رد کرد.

«آندری کلین»، سفیر روسیه رد انگلیس به خبرگزاری روسی نوستی گفت: «اجازه به آمریکایی‌ها برای استفاده از پایگاه‌های انگلیسی جهت بمباران ایران مداخله مستیم است، اهمیتی ندارد که کی‌یر استارمر سعی کند آن را به شکل دیگری نشان دهد».

کلین اظهار داشت: «اینجا (در انگلیس) تمایل دارند مدعی شوند که انگلیس در حاشیه ایستاده که حمایت‌های دفاعی محدودی از متحدانش انجام داده و در واقع خواستار راه حل دیپلماتیک است. می‌خواهند چه کسی را فریب دهند؟ شاید شهروندان ناآگاه انگلیسی را».

وی افزود: «اجازه به آمرکایی‌ها بری استفاده از پایگاه‌هایشان جهت بمبارن ایران و ارسال هواپیماهای نظامی به منطقه مداخله مستقیم است».

