به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که کاخ کرملین اعلام کرد آماده‌سازی مراسم هشتاد و یکمین سالگرد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، ادامه می‌دهد.

وی ادعاها مبنی بر ایکه مراسم رژه روز پیروزی در میدان سرخ مسکو در نهم می لغو شده است را رد کرد.

پسکوف تاکید کرد: «آماده‌سازی برای رژه روز پیروزی ادامه دارد».

سخنگوی کاخ کرملین در پاسخ به یک رسانه گفت:‌ «ما در حال آماده سازی جشن روز پیروزی هستیم».

