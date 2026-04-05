خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی در پالایشگاه روسیه به دنبال حمله پهپادی
کد خبر : 1769564
لینک کوتاه کپی شد.

مقامات روس اعلام کردند که یک پالایشگاه نفت در این کشور به دنبال حمله پهپادی دچار آتش‌سوزی شد.

به گزارش ایلنا به نقل رویترز، «گلب نکیتین»، فرماندار نیژنی نووگورود امروز -یکشنبه- در پلتفرم تلگرام اعلام کرد که پس از یک حمله پهپادی، پالایشگاه نفت نورسی روسیه دار آتش‌سوزی شد.

این پالایشگاه چهارمین پالایشگاه بزرگ روسیه است.

وی همچنین اعلام کرد که یک نیروگاه و چندین خانه نیز در جریان این حمله آسیب دیدند.

نیکیتین افزود، بر اساس گزارش‌‌های اولیه این حادثه هیچ تلفاتی نداشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار