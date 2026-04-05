آتشسوزی در پالایشگاه روسیه به دنبال حمله پهپادی
مقامات روس اعلام کردند که یک پالایشگاه نفت در این کشور به دنبال حمله پهپادی دچار آتشسوزی شد.
به گزارش ایلنا به نقل رویترز، «گلب نکیتین»، فرماندار نیژنی نووگورود امروز -یکشنبه- در پلتفرم تلگرام اعلام کرد که پس از یک حمله پهپادی، پالایشگاه نفت نورسی روسیه دار آتشسوزی شد.
این پالایشگاه چهارمین پالایشگاه بزرگ روسیه است.
وی همچنین اعلام کرد که یک نیروگاه و چندین خانه نیز در جریان این حمله آسیب دیدند.
نیکیتین افزود، بر اساس گزارشهای اولیه این حادثه هیچ تلفاتی نداشت.