شکار جنگندههای آمریکایی؛ پدافند هوایی ایران چگونه آسمان را ناامن کرد؟
با تکرار موارد هدف قرار گرفتن جنگندههای آمریکایی، روایت «برتری مطلق هوایی» واشنگتن با چالش جدی مواجه شده و پدافند هوایی چندلایه ایران بهعنوان عامل تغییر موازنه در میدان نبرد مطرح شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در لحظاتی پیش از اصابت، همهچیز عادی به نظر میرسد؛ خلبان در کابین جنگندهای پیشرفته که برای گریز از رادار طراحی شده، با اطمینان در حال پرواز است. اما ناگهان هشدارها در کابین فعال میشود و تنها چند ثانیه بعد، ضربهای سهمگین تعادل هواپیما را بر هم میزند. این همان سناریویی است که بهگفته گزارشها، برای جنگندههای آمریکایی در آسمان ایران رخ داده است.
در تحولی قابل توجه، نیروهای مسلح ایران از سرنگونی یک جنگنده پیشرفته آمریکایی خبر دادند. هرچند در ابتدا از جنگنده «اف-۳۵» نام برده شد، اما منابع آمریکایی بعدا تأیید کردند که یک فروند جنگنده «اف-۱۵» هدف قرار گرفته و عملیات جستوجو برای خدمه آن آغاز شده است. همچنین گزارشهایی از سقوط یک هواپیمای «ای-۱۰» در نزدیکی تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن یک بالگرد «بلکهاوک» منتشر شده است.
تکرار این حوادث، روایت آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره «آسمان امن ایران» را با چالش جدی مواجه کرده است. برخلاف ادعاهای اولیه مبنی بر تضعیف کامل پدافند هوایی ایران، شواهد نشان میدهد این شبکه نهتنها از کار نیفتاده، بلکه توانسته با کارایی بالا عمل کند.
ایران در سالهای گذشته یک سامانه پدافند هوایی چندلایه ایجاد کرده که ترکیبی از تجهیزات بومی و سامانههای پیشرفته است. در این میان، سامانه روسی «اس-۳۰۰» با قابلیت رهگیری همزمان چندین هدف و پوشش گسترده، یکی از ارکان اصلی این شبکه محسوب میشود. این سامانه بهویژه در شناسایی اهدافی مانند «اف-۱۵» که از نظر راداری آشکارتر هستند، کارآمد عمل میکند.
در کنار آن، سامانه بومی «باور-۳۷۳» بهعنوان نسخه پیشرفتهتر و توسعهیافته، نقش مهمی در مقابله با تهدیدات ایفا میکند. این سامانه با بهرهگیری از رادارهای آرایه فازی فعال، دقت بالا و مقاومت در برابر جنگ الکترونیک، قادر است اهدافی حتی با سطح مقطع راداری بسیار پایین را در فواصل قابل توجه شناسایی کند. بهگفته کارشناسان، این سامانه بهطور ویژه برای مقابله با جنگندههای پنهانکار طراحی شده است.
از سوی دیگر، رادارهای هشدار زودهنگام مانند «مطلعالفجر» که در باند فرکانسی خاصی فعالیت میکنند، توانایی کشف اهداف پنهانکار را افزایش میدهند. این رادارها حتی در شرایط جنگ الکترونیک نیز میتوانند حضور یک هدف را تشخیص داده و اطلاعات اولیه را به سایر سامانهها منتقل کنند. ترکیب این اجزا در قالب یک شبکه یکپارچه، همان چیزی است که از آن بهعنوان «شکارچی زمینی» یاد میشود.
کارشناسان معتقدند تهدید اصلی برای جنگندههای پیشرفته، نه یک سامانه مستقل، بلکه همین شبکه هماهنگ و چندلایه است. در چنین شرایطی، حتی جنگندههای پیشرفتهای مانند «اف-۳۵» نیز در صورت قرار گرفتن در موقعیت نامناسب یا مواجهه با حجم بالای آتش، در معرض خطر قرار میگیرند.
از منظر راهبردی، سرنگونی یا آسیب دیدن جنگندههای آمریکایی پیامدهایی فراتر از یک موفقیت تاکتیکی دارد. این مسئله میتواند واشنگتن را ناگزیر به تغییر تاکتیکهای عملیاتی کند؛ از جمله افزایش فاصله حملات، استفاده بیشتر از تسلیحات دورایستا و اتکا به پشتیبانی گستردهتر جنگ الکترونیک. این تغییرات بهمعنای افزایش هزینه و کاهش انعطافپذیری در میدان نبرد خواهد بود.
در بعد سیاسی و روانی نیز، این تحولات پیام روشنی برای متحدان و رقبا دارد. جنگنده «اف-۳۵» بهعنوان نماد برتری هوایی آمریکا شناخته میشود و هرگونه آسیب به آن، حتی محدود، میتواند این تصویر را خدشهدار کند.
آنچه در آسمان ایران رخ داده، نشان میدهد که پدافند هوایی این کشور نهتنها حفظ شده، بلکه به ابزاری برای افزایش هزینههای جنگ برای طرف مقابل تبدیل شده است؛ عاملی که میتواند معادلات میدانی و حتی اقتصادی جنگ را تحت تأثیر قرار دهد.