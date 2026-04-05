تحلیلگر سابق سیا:

واشنگتن درکی اشتباه از توانایی‌های نظامی خود دارد

واشنگتن درکی اشتباه از توانایی‌های نظامی خود دارد
تحلیلگر سابق سیا، اظهار داشت که از دست دادن تجهیزات نظامی گران‌قیمت ایالات متحده در تجاوز علیه ایران ناشی از تخمین بیش از حد واشنگتن از توانایی‌های خود بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «لری جانسون»، تحلیلگر سابق سیا، اظهار داشت که از دست دادن تجهیزات نظامی گران‌قیمت ایالات متحده در تجاوز علیه ایران ناشی از تخمین بیش از حد واشنگتن از توانایی‌های خود بوده است.

جانسون در مورد تخریب تجهیزات به ریانووستی گفت: «مسئله عدم آمادگی آنها نیست، بلکه خوش‌بینی بیش از حد آنها در مورد توانایی‌های ارتش ایالات متحده است.»

وی افزود که قبل از عملیات، این باور گسترده وجود داشت که سیستم دفاع موشکی ایالات متحده علیه ایران بسیار مؤثر است. او تأکید کرد که این باور نادرست از آب درآمد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
