تحلیلگر سابق سیا:
واشنگتن درکی اشتباه از تواناییهای نظامی خود دارد
تحلیلگر سابق سیا، اظهار داشت که از دست دادن تجهیزات نظامی گرانقیمت ایالات متحده در تجاوز علیه ایران ناشی از تخمین بیش از حد واشنگتن از تواناییهای خود بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «لری جانسون»، تحلیلگر سابق سیا، اظهار داشت که از دست دادن تجهیزات نظامی گرانقیمت ایالات متحده در تجاوز علیه ایران ناشی از تخمین بیش از حد واشنگتن از تواناییهای خود بوده است.
جانسون در مورد تخریب تجهیزات به ریانووستی گفت: «مسئله عدم آمادگی آنها نیست، بلکه خوشبینی بیش از حد آنها در مورد تواناییهای ارتش ایالات متحده است.»
وی افزود که قبل از عملیات، این باور گسترده وجود داشت که سیستم دفاع موشکی ایالات متحده علیه ایران بسیار مؤثر است. او تأکید کرد که این باور نادرست از آب درآمد.