به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد امروز مدعی شد که ارتش این کشور با استفاده از ده‌ها جنگنده و هواپیما مجهز به مرگبارترین تسلیحات جهان، عملیاتی جسورانه را برای نجات یکی از اعضای خدمه هواپیمای اف-۱۵ که در ایران سرنگون شده بود، انجام داده است.

ترامپ تأکید کرد که این خلبان شجاع در دل کوه‌های صعب‌العبور ایران و پشت خطوط دشمن گرفتار شده بود و توسط نیروهای ایرانی تحت تعقیب بود.

ترامپ همچنین افزود که یکی دیگر از اعضای خدمه در این حادثه زخمی شده است، اما وضعیت او خوب گزارش شده است.

سایت آمریکایی «اکسیوس» نیز نوشت: مقام‌های این کشور تأیید کردند که دومین عضو خدمه هواپیمای سرنگون‌شده اف-۱۵ نیز توسط نیروهای آمریکایی نجات یافته است. طبق این ادعا، این عملیات توسط یک واحد ویژه کماندویی و با پشتیبانی گسترده هوایی انجام شد و تمامی نیروها پس از تکمیل ماموریت، از خاک ایران خارج شدند.

طبق گزارش اکسیوس، نیروهای ویژه آمریکا جمعه و همچنین شنبه در ایران مستقر شدند تا عملیات جست‌وجو و نجات را انجام دهند. این رسانه نوشت که مکان دومین خدمه روز شنبه شناسایی شد و عملیات نجات آغاز شد. در این راستا، هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا به مقابله با نیروهای ایرانی پرداختند تا از رسیدن آن‌ها به منطقه جلوگیری کنند.

انتهای پیام/