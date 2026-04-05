صدور هشدار امنیتی در بحرین و امارات

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان ملی مدیریت بحران و بلایای امارات متحده عربی اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند.

در بیانیه این نهاد خطاب به شهروندان و ساکنان آمده است: «در مکان‌های امن باقی بمانید و اطلاعیه‌ها و به‌روزرسانی‌ها را از منابع رسمی دنبال کنید».

وزارت کشور بحرین نیز اعلام کرد که آژیرهای هشدار در این کشور فعال شده‌اند و از ساکنان خواست آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیک‌ترین مکان امن مراجعه کنند.

در بیانیه کوتاه این نهاد تأکید شده است که شهروندان و ساکنان باید فوراً به پناهگاه‌ها یا نقاط امن تعیین‌شده منتقل شوند.

انتهای پیام/