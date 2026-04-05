خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدور هشدار امنیتی در بحرین و امارات

کد خبر : 1769395
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان ملی مدیریت بحران و بلایای امارات متحده عربی اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان ملی مدیریت بحران و بلایای امارات متحده عربی اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند.

در بیانیه این نهاد خطاب به شهروندان و ساکنان آمده است: «در مکان‌های امن باقی بمانید و اطلاعیه‌ها و به‌روزرسانی‌ها را از منابع رسمی دنبال کنید».

وزارت کشور بحرین نیز اعلام کرد که آژیرهای هشدار در این کشور فعال شده‌اند و از ساکنان خواست آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیک‌ترین مکان امن مراجعه کنند.

در بیانیه کوتاه این نهاد تأکید شده است که شهروندان و ساکنان باید فوراً به پناهگاه‌ها یا نقاط امن تعیین‌شده منتقل شوند.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار