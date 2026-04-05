صدور هشدار امنیتی در بحرین و امارات
سازمان ملی مدیریت بحران و بلایای امارات متحده عربی اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان ملی مدیریت بحران و بلایای امارات متحده عربی اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند.
در بیانیه این نهاد خطاب به شهروندان و ساکنان آمده است: «در مکانهای امن باقی بمانید و اطلاعیهها و بهروزرسانیها را از منابع رسمی دنبال کنید».
وزارت کشور بحرین نیز اعلام کرد که آژیرهای هشدار در این کشور فعال شدهاند و از ساکنان خواست آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیکترین مکان امن مراجعه کنند.
در بیانیه کوتاه این نهاد تأکید شده است که شهروندان و ساکنان باید فوراً به پناهگاهها یا نقاط امن تعیینشده منتقل شوند.