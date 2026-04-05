به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک موشک ایرانی کارخانه تولید پهپاد اسرائیلی را تنها ۴۸ ساعت پس از واگذاری آن به مالک جدید، به‌طور دقیق هدف قرار داد و منهدم کرد.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی واحد منابع باز، این حمله روز جمعه یک مجموعه صنعتی در شهر «پتاح تیکوا» در مرکز سرزمین‌های اشغالی را هدف گرفت؛ جایی که یک کارخانه تخصصی در حوزه تولید پهپادهای امنیتی مستقر بود. بررسی تصاویر و مختصات جغرافیایی نشان می‌دهد این حمله با دقت بالا انجام شده و تنها همین کارخانه در میان چندین واحد صنعتی مجاور، دچار تخریب گسترده شده است.

تصاویر منتشرشده از محل حادثه حاکی از ایجاد یک گودال بزرگ در نزدیکی ساختمان و وارد آمدن خسارات شدید به زیرساخت‌های تولیدی این شرکت است؛ موضوعی که به گفته ناظران، بیانگر دقت بالای موشک‌های به‌کاررفته در این عملیات است.

نکته قابل توجه آنکه این کارخانه متعلق به شرکت «ایروسول» بوده که تنها دو روز پیش از حمله، ۷۰ درصد سهام آن توسط شرکت «فالوریکس» خریداری شده بود. این معامله به ارزش حدود ۲۶ میلیون شِکِل (بیش از ۸ میلیون دلار) انجام شده و قرار بود سرمایه‌گذاری‌های جدیدی برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی و فناوری آن صورت گیرد؛ برنامه‌هایی که اکنون با این حمله عملا با ابهام جدی مواجه شده است.

شرکت ایروسول که بیش از یک دهه در حوزه توسعه پهپادهای عملیاتی فعالیت داشته، از تأمین‌کنندگان نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود و مشتریانی همچون وزارت جنگ این رژیم و شرکت‌های بزرگ صنایع دفاعی در کارنامه خود دارد.

پس از این حمله، مسئولان شرکت اعلام کردند که میزان خسارات در حال بررسی است و به‌دلیل شرایط پیش‌آمده، معاملات سهام این شرکت موقتا متوقف شده است. مدیرعامل شرکت فالوریکس نیز با تأیید وقوع خسارات، مدعی شد که این حادثه تلفات جانی نداشته و در زمان حمله، کارگران در محل حضور نداشته‌اند.

در همین حال، منابع میدانی از زخمی شدن دست‌کم دو صهیونیست در پی این حمله خبر داده‌اند. همزمان، حملات موشکی و پهپادی ایران به اهداف مختلف در سرزمین‌های اشغالی ادامه دارد و گزارش‌ها از هدف قرار گرفتن مراکز حساس از جمله اطراف وزارت جنگ در تل‌آویو حکایت دارد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که مقامات اسرائیلی با اعمال سانسور شدید، تلاش دارند ابعاد واقعی خسارات ناشی از این حملات را پنهان نگه دارند؛ در حالی که شواهد میدانی، از افزایش دقت و اثرگذاری پاسخ‌های موشکی ایران خبر می‌دهد.

