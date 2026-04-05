حمله موشکی و پهپادی به فرودگاه بنگوریون؛ عملیات مشترک یمن با ایران و حزبالله
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که در چارچوب یک عملیات نظامی جدید، فرودگاه لُد (بنگوریون) در سرزمینهای اشغالی هدف قرار گرفته است.
یحیی سریع گفت که این عملیات که پنجمین حمله در این چارچوب محسوب میشود، با استفاده از یک موشک بالستیک چندکلاهکه و چندین پهپاد انجام شده است.
وی افزود که این عملیات در هماهنگی با سپاه پاسداران ایران و مقاومت اسلامی در لبنان صورت گرفته و علاوه بر فرودگاه لد، مراکز حیاتی و نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سرزمینهای اشغالی را نیز هدف قرار داده است.
نیروهای مسلح یمن پیشتر هشدار داده بودند که در واکنش به حملات علیه ایران و متحدانش، وارد فاز مداخله مستقیم نظامی خواهند شد؛ روندی که اکنون با اجرای اینگونه عملیاتها وارد مرحله عملیاتی شده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که همزمان با تشدید درگیریها در منطقه، دامنه عملیاتهای هماهنگ میان بازیگران محور مقاومت در حال گسترش است.