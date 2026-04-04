شناسایی و انهدام شبکه جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی در یمن

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، سازمان اطلاعاتی یمن از شناسایی و متلاشی شدن یک شبکه جاسوسی مرتبط با رژیم صهیونیستی در این کشور خبر داد.

این نهاد در بیانیه‌ای رسمی، اعلام کرد که عناصر بازداشت‌شده در قالب فعالیت‌های جاسوسی، اطلاعات مهم نظامی و امنیتی را در اختیار دشمن اسرائیلی قرار می‌دادند.

بر اساس این بیانیه، این افراد با دو نهاد اطلاعاتی اسرائیل همکاری داشته‌اند.

مقام‌های یمنی این پرونده را «دستاورد امنیتی جدید» توصیف کرده و تأکید کردند که این شبکه در راستای جمع‌آوری اطلاعات حساس از داخل یمن فعالیت می‌کرده است.

جزئیات بیشتری درباره تعداد افراد بازداشت‌شده یا نحوه فعالیت این شبکه منتشر نشده است.

 

 

