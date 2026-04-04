به گزارش ایلنا به نقل از فلسطین پست، بر اساس بیانیه رسمی مقامات بهداشتی نوار غزه، تنها در ۴۸ ساعت گذشته پیکر ۲ شهید و ۲۵ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده‌اند.

فلسطین پست گزارش داد که این در حالی است که از زمان اعلام آتش‌بس شکننده در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۷۱۵ نفر به شهادت رسیده و پیکر ۷۵۶ شهید دیگر نیز از زیر آوارها بیرون کشیده شده است.

با احتساب موارد جدید، آمار کل شهدای نوار غزه از آغاز حملات در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به رقم ۷۲ هزار و ۲۹۱ نفر رسیده است. همچنین تعداد مجروحان این جنگ نیز بالغ بر ۱۷۲ هزار و ۶۸ نفر ثبت شده است که بخش بزرگی از آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/