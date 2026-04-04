به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کریل لوگوینوف»، مدیر اداره سازمان‌های بین‌المللی وزارت خارجه روسیه، از سلطه کشورهای غربی بر سازمان ملل متحد انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: «سلطه غرب باعث عدم تعادل در فعالیت سازمان ملل متحد شده و بحران عملیاتی آن را برانگیخته است».

این دیپلمات ارشد روسی در ستونی برای خبرگزاری تاس نوشت: «تلاش‌های غرب برای استفاده ابزاری از سازمان ملل متحد برای نیازهای خود، باعث بحران عملیاتی آن شده است».

وی سلطه غرب بر دبیرخانه و پست‌های کلیدی این نهاد جهانی را دیوانه‌وار خواند.

انتهای پیام/