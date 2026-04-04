مقام روس:

سلطه غرب بر سازمان ملل دیوانه‌وار است

دیپلمات ارشد روس به سلطه کشورهای غربی بر سازمان ملل متحد انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کریل لوگوینوف»، مدیر اداره سازمان‌های بین‌المللی وزارت خارجه روسیه، از سلطه کشورهای غربی بر سازمان ملل متحد انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: «سلطه غرب باعث عدم تعادل در فعالیت سازمان ملل متحد شده و بحران عملیاتی آن را برانگیخته است».

این دیپلمات ارشد روسی در ستونی برای خبرگزاری تاس نوشت: «تلاش‌های غرب برای استفاده ابزاری از سازمان ملل متحد برای نیازهای خود، باعث بحران عملیاتی آن شده است».

وی سلطه غرب بر دبیرخانه و پست‌های کلیدی این نهاد جهانی را دیوانه‌وار خواند.

 

