آغاز آزادی گسترده زندانیان از زندانهای کوبا
دولت کوبا از آغاز آزادی گسترده زندانیان این کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کوبا روزگذشته -جمعه- تنها چند ساعت پس از اعلام عفو عمومی گسترده توسط دولت کمونیستی خود، همزمان با شدیدترین کمپین فشار اعمال شده توسط ایالات متحده در دهههای اخیر، آزادی زندانیان از زندانهای خود را آغاز کرد.
قرار است بیش از ۲۰۰۰ زندانی در چارچوب بخشی از بیانیه رسانههای دولتی کوبا در روز پنجشنبه که آن را حرکتی «حاکمانه و بشردوستانه» نامید، آزاد شوند که بزرگترین عفو عمومی در ۱۰ سال گذشته است.
ایالات متحده اعلام کرد که از نزدیک در حال رصد این موضوع است که آیا افرادی که آنها را زندانی سیاسی میداند، در میان آزادشدگان خواهند بود یا خیر.