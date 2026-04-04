واکنش برلین به تهدید ترامپ به خروج از ناتو

به گزارش ایلنا، «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان در اظهاراتی با اشاره به سخنان اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا درباره خروج احتمالی ایالات متحده از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، گفت که به عقیده وی حمایت قوی اروپا از ناتو به جلوگیری از چنین اقدامی کمک می‌کند.

وزیرخارجه آلمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «البته چنین اظهاراتی من را نگران می‌کند اما حمایت قوی اروپا از ناتو می‌تواند از چنین اقدامی جلوگیری کند».

وی افزود: «من معتقدم که تعهد روشن و حمایت قاطع ما از ناتو، ایالات متحده را متقاعد می‌کند که به همکاری با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ادامه دهد».

دیپلمات ارشد آلمانی تاکید کرد که ناتو همچنان برای امنیت آلمان اهمیت زیادی دارد، همانطور که برای امنیت همه اعضای آن حائز اهمیت است.

وادفول در پایان یادآور شد که خروج آمریکا از ناتو به تائید مجلس سنای ایالات متحده نیاز دارد.

