اعزام مخفیانه یگان ویژه استرالیا به خاورمیانه
رسانههای استرالیایی گزارش دادهاند که یک واحد نظامی ویژه متشکل از حدود ۹۰ نیروی زبده، در پی تشدید تنشهای منطقهای مرتبط با جنگ علیه ایران، به طور مخفیانه به خاورمیانه اعزام شده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه “کانبرا تایمز” استرالیا اشاره کرده است که این نیروها متعلق به “هنگ هوایی ویژه” (SAS)، یکی از یگانهای نخبه ارتش استرالیا، بوده و از حدود دو هفته پیش در منطقه مستقر شدهاند.
این روزنامه همچنین به گزارش “دیلی تلگراف استرالیا” استناد کرده که حاکی از آن است این یگان قرار بود به پایگاه “المنهاد” در امارات متحده عربی اعزام شود، اما محل دقیق استقرار آن، با توجه به تحولات جاری، اعلام نشده است.
“کانبرا تایمز” مینویسد که مأموریت این نیروها بر عملیات اضطراری، از جمله تخلیه دیپلماتهای استرالیایی در صورت بروز مشکل، به ویژه پس از تعطیلی سفارتخانهها و کنسولگریهای استرالیا در شماری از شهرهای منطقه، متمرکز است.
دولت استرالیا ضمن عدم تأیید یا رد این اطلاعات، اعلام کرده است که حضور نظامی این کشور در منطقه صرفا جنبه دفاعی دارد.
ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، در این خصوص اظهار داشت که کشورش درباره تحرکات نیروهای ویژه خود اظهار نظر نمیکند، اما تأکید کرد که استرالیا “هیچ نیرویی را در خاک ایران مستقر نکرده است”.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، نیز پیشتر تکرار کرده بود که هرگونه استقرار نظامی استرالیا در منطقه با هدف حمایت از متحدان و تقویت ثبات صورت میگیرد و نه مشارکت در عملیات تهاجمی.