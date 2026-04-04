سقوط جنگندههای آمریکا در آسمان ایران؛ واشنگتن در شوک، ترامپ در موضع تهدید
در پی سرنگونی جنگندههای آمریکایی در آسمان ایران و مفقود شدن یک خلبان، واشنگتن با شوکی جدی در میدان مواجه شده و همزمان، دونالد ترامپ با اتخاذ مواضعی تهدیدآمیز، تلاش دارد این ناکامی را با تشدید لفاظیها جبران کند؛ وضعیتی که نشانهای از افزایش تنش و پیچیدهتر شدن معادلات جنگی ارزیابی میشود.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بامداد شنبه بار دیگر با ادبیاتی تهدیدآمیز علیه ایران سخن گفت و هشدار داد که در صورت به خطر افتادن جان خلبان آمریکایی مفقودشده، تهران با «سناریویی تاریک» روبهرو خواهد شد؛ تهدیدی که در ادامه سیاستهای تهاجمی واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی ارزیابی میشود.
مقامهای آمریکایی و ایرانی روز جمعه از سرنگونی دو جنگنده آمریکایی بر فراز ایران و منطقه خلیجفارس خبر دادند. در این میان، دو خلبان نجات یافتهاند، اما یک خلبان دیگر همچنان مفقود است و نیروهای ایرانی در حال جستوجوی وی هستند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که یک جنگنده آمریکایی را در آسمان ایران سرنگون کرده؛ رخدادی که از زمان آغاز درگیریها در ۲۸ فوریه، بیسابقه توصیف شده و میتواند نشانهای از تغییر موازنه میدانی و افزایش هزینههای ماجراجویی نظامی آمریکا باشد.
همزمان، گزارش شده که دو بالگرد نظامی آمریکا از نوع «بلکهاوک» که در عملیات جستوجو و نجات مشارکت داشتند، هدف آتش نیروهای ایرانی قرار گرفتهاند، هرچند تلفات جانی در پی نداشته است.
ترامپ در گفتوگویی کوتاه با رسانههای آمریکایی، بدون ارائه جزئیات، اعلام کرد که هنوز درباره واکنش احتمالی واشنگتن در صورت آسیب دیدن خلبان تصمیمگیری نکرده است. وی همچنین مدعی شد که آمریکا «در حال جنگ» است و حوادث اخیر بخشی از این درگیری محسوب میشود.
رئیسجمهور آمریکا پیشتر نیز با لحنی تند تهدید کرده بود که ارتش این کشور هنوز «توان واقعی خود را به کار نگرفته» و از هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی ایران از جمله پلها و نیروگاهها سخن گفته بود؛ اظهاراتی که از نگاه ناظران، نشاندهنده تمایل واشنگتن به تشدید تنش و فشار حداکثری است.
کارشناسان معتقدند مفقود شدن این خلبان، چالشی جدی برای ارتش آمریکا ایجاد کرده است؛ چراکه از یک سو تلاش برای نجات او در عمق خاک ایران با خطرات جدی همراه است و از سوی دیگر، موفقیت ایران در این پرونده میتواند به یک اهرم فشار مهم در معادلات میدانی و سیاسی تبدیل شود.
در عین حال، ادعاهای آمریکا درباره «کنترل کامل آسمان ایران» با حوادث اخیر زیر سؤال رفته و نشان میدهد که توان دفاعی ایران همچنان چالشی جدی برای نیروهای متجاوز محسوب میشود.
بر اساس گزارشها، ترامپ در کاخ سفید بهطور مستمر در جریان آخرین تحولات عملیات جستوجو قرار دارد و تیم امنیت ملی آمریکا بهصورت لحظهای او را در جریان جزئیات میگذارد.
از سوی دیگر، برخی نظرسنجیها در آمریکا حاکی از کاهش حمایت افکار عمومی از این جنگ است؛ بهگونهای که اکثریت شهروندان آمریکایی خواهان پایان سریع درگیریها هستند، حتی اگر این امر به معنای عقبنشینی از اهداف اعلامشده دولت ترامپ باشد.