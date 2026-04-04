نشست شورای امنیت درباره قطعنامه تنگه هرمز باز هم به تعویق افتاد
نشست شورای امنیت سازمان ملل برای رای گیری درخصوص پیش نویس قطعنامه پیشنهادی بحران درباره تنگه هرمز برای دومین بار به دلیل عدم اجماع در این خصوص به تعویق افتاد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع دیپلماتیک در سازمان ملل اعلام کردند: نشست شورای امنیت سازمان ملل برای رایگیری درخصوص پیش نویس قطعنامه پیشنهادی بحرین درباره بحران تنگه هرمز برای دومین بار پس از یک هفته رایزنی در سطوح بالای دیپلماتیک میان کشورها، به دلیل عدم اجماع در این زمینه به تعویق افتاد.