به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف، امروز- جمعه- در دیدار با دبیرکل سازمان همکاری شانگهای، تأکید کرد: «ما در حال مشاهده نشانه‌هایی از بحران در ناتو و اتحادیه اروپا هستیم.»

این اظهارات هم‌زمان با اعلام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر بررسی احتمال خروج ایالات متحده از ناتو مطرح شده است.

لاوروف همچنین درباره سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: «تمام تلاش خود را به‌کار خواهیم گرفت تا تلاش‌ها برای تضعیف این سازمان و کاهش نقش آن در امور اوراسیایی با شکست مواجه شود. ما هم‌اکنون نیز شاهد چنین تلاش‌هایی هستیم.»

در همین حال، نورلان یرمیکباییف، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای، با اشاره به تحولات جهانی، اعلام کرد که در شرایط کنونی و با تداوم نقض قوانین بین‌المللی، نقش سازمان‌های بین‌المللی بیش از پیش اهمیت یافته و صدای جمعی آن‌ها پررنگ‌تر شده است.

