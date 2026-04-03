روسیه از حملات گسترده به زیرساخت‌های نظامی و انرژی اوکراین خبر داد

وزارت دفاع روسیه از حملات گسترده علیه اهداف نظامی، صنعتی و امنیتی در اوکراین خبر داد و اعلام کرد این عملیات در پاسخ به حملات اخیر کی‌یف به شهرهای روسیه انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه، امروز در بیانیه‌ای تصریح کرد که  این عملیات شامل شش موج حمله هماهنگ بوده که تأسیسات سوخت و حمل‌ونقل، فرودگاه‌های نظامی، مراکز تولیدی و پایگاه‌های پرتاب پهپاد، همچنین محل‌های استقرار نیروهای اوکراینی را هدف قرار داده است.

بر اساس این بیانیه، در جریان این حملات بیش از ۱۵۰۰ نظامی اوکراینی کشته یا زخمی شده و ده‌ها دستگاه تانک، خودروی زرهی و توپخانه منهدم شده است. همچنین ایستگاه‌های جنگ الکترونیک و انبارهای مهمات و سوخت نیز هدف قرار گرفته‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از تسلط نیروهای این کشور بر بخش‌هایی از مناطق لوهانسک، دونتسک و خارکف خبر داد و اعلام کرد تجهیزات متعلق به چندین تیپ اوکراینی، از جمله یگان‌های مکانیزه، هوابرد و تهاجمی و نیز واحدهای گارد ملی، منهدم شده است.

در این بیانیه تأکید شده که این حملات با استفاده از تسلیحات دقیق دوربرد و پهپادهای تهاجمی انجام شده و هدف از آن، کاهش توان رزمی نیروهای اوکراینی در مناطق هدف است.

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
