به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه، امروز در بیانیه‌ای تصریح کرد که این عملیات شامل شش موج حمله هماهنگ بوده که تأسیسات سوخت و حمل‌ونقل، فرودگاه‌های نظامی، مراکز تولیدی و پایگاه‌های پرتاب پهپاد، همچنین محل‌های استقرار نیروهای اوکراینی را هدف قرار داده است.

بر اساس این بیانیه، در جریان این حملات بیش از ۱۵۰۰ نظامی اوکراینی کشته یا زخمی شده و ده‌ها دستگاه تانک، خودروی زرهی و توپخانه منهدم شده است. همچنین ایستگاه‌های جنگ الکترونیک و انبارهای مهمات و سوخت نیز هدف قرار گرفته‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از تسلط نیروهای این کشور بر بخش‌هایی از مناطق لوهانسک، دونتسک و خارکف خبر داد و اعلام کرد تجهیزات متعلق به چندین تیپ اوکراینی، از جمله یگان‌های مکانیزه، هوابرد و تهاجمی و نیز واحدهای گارد ملی، منهدم شده است.

در این بیانیه تأکید شده که این حملات با استفاده از تسلیحات دقیق دوربرد و پهپادهای تهاجمی انجام شده و هدف از آن، کاهش توان رزمی نیروهای اوکراینی در مناطق هدف است.

انتهای پیام/