به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «النشره»نوشت: که اسرائیل در جنگ علیه حزب‌الله از اهداف اعلام‌شده قبلی خود عقب‌نشینی کرده است. این عقب‌نشینی در محتوای اظهارات منتشرشده از سوی رادیو اسرائیل به‌نقل از ارتش این رژیم مشهود است؛ به‌طوری‌که ارتش قصد دارد طی هفته جاری طرحی را به سطح سیاسی ارائه دهد که بر اساس آن، تخریب کامل روستاهای همجوار مرز در جنوب لبنان و ایجاد یک منطقه امنیتی خالی از سکنه، بدون بازگشت ساکنان لبنانی به مناطق خط تماس، در دستور کار قرار گیرد. طبق این طرح، عمق این منطقه مرزی بین ۲ تا ۴ کیلومتر تعیین شده است.

این موضع‌گیری نشان می‌دهد که اسرائیل در تحقق هدف اصلی خود یعنی اشغال مناطق جنوبی لبنان از مرز تا رودخانه لیتانی ناکام مانده است؛ آن هم پس از یک ماه درگیری با نیروهای حزب‌الله. همچنین رادیو اسرائیل به‌نقل از یک افسر ارشد گزارش داده که ارتش این رژیم در شناسایی و انهدام سکوهای پرتاب موشک حزب‌الله با دشواری مواجه است.

بر اساس این گزارش، این تحولات و اظهارات می‌تواند مقدمه‌ای برای عقب‌نشینی عملی اسرائیل در روزهای آینده باشد؛ امری که احتمالا با تشدید حملات هوایی برای پوشش این عقب‌گرد همراه خواهد شد؛ عقب‌نشینی‌ای که در تضاد با اهداف پیشین تل‌آویو، از جمله ادعای نابودی کامل حزب‌الله، ارزیابی می‌شود.

در همین راستا، این پرسش مطرح شده است که آیا شمارش معکوس برای پایان جنگ در لبنان آغاز شده است؟

ناظران، روند جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران را زیر نظر دارند؛ جنگی که پس از بن‌بست در مذاکرات پاکستان و رد برخی پیشنهادات از سوی ایران، وارد مرحله‌ای از انتظار و ابهام شده است. با این حال، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها ادامه دارد؛ به‌ویژه پس از آنکه راه‌حل نظامی با بن‌بست مواجه شده است.

برخی منابع آگاه بر این باورند که جنگ اسرائیل علیه لبنان پس از توقف تقابل آمریکا و ایران ادامه نخواهد یافت؛ چراکه میان جبهه‌های مختلف درگیری در منطقه، پیوند مستقیمی وجود دارد. از این رو، احتمال می‌رود روندی برای توقف جنگ فراگیر و سپس دستیابی به یک توافق جامع آغاز شود؛ توافقی که می‌تواند به خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و بازگشت آوارگان به مناطق مرزی منجر شود.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که در هفته‌های آینده، تحولات مهمی در مسیر خروج تدریجی از بن‌بست میدانی و بازتعریف ائتلاف‌های منطقه‌ای شکل گیرد؛ تحولاتی که می‌تواند پیامدهای سیاسی داخلی گسترده‌ای برای کشورهای درگیر، از جمله ایران و اسرائیل، به‌همراه داشته باشد و حتی بر فضای سیاسی آمریکا، به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، تأثیرگذار باشد.

