سازمان ملل خبر داد:

افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در سایه تداوم درگیری‌های خاورمیانه

سازمان ملل از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در سایه تداوم درگیری‌های خاورمیانه خبر داد.

سازمان ملل از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در سایه تداوم درگیری‌های خاورمیانه خبر داد. 

سازمان ملل متحد اعلام کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در ماه مارس برای دومین ماه متوالی افزایش یافته و به بالاترین سطح خود از ماه دسامبر رسیده است.

شاخص قیمت مواد غذایی فائو، که سبدی از کالاهای معامله شده در سطح جهان را دنبال می‌کند، ماه گذشته به طور متوسط ​​۱۲۸.۵ واحد بود که نسبت به فوریه ۲.۴ درصد افزایش یافته است.

این نهاد سازمان ملل متحد همچنین پیش‌بینی خود از تولید جهانی غلات در سال ۲۰۲۵ را به رکورد ۳.۰۳۶ میلیارد تن افزایش داد که تقریباً ۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

