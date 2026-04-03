تعویق رایگیری در شورای امنیت در خصوص استفاده از قدرت نظامی در تنگه هرمز
شورای امنیت سازمان ملل رایگیری درباره قطعنامه پیشنهادی بحرین برای استفاده از نیروی نظامی در تنگه هرمز را به بهانه تعطیلات رسمی به تعویق انداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، شورای امنیت سازمان ملل متحد رایگیری درباره پیشنویس قطعنامه پیشنهادی بحرین را که بر استفاده از نیروی نظامی «دفاعی» جهت حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز در برابر حملات ایران تاکید دارد، به تعویق انداخت. طبق برنامه رسمی سازمان ملل، نشست پیشبینیشده برای امروز جمعه جهت بررسی این قطعنامه لغو شد. نکته تاملبرانگیز در گزارشهای رسمی این است که علت تعویق، تعطیلی رسمی سازمان ملل در روز جمعه اعلام شده در حالی که این موضوع در زمان تعیین موعد رایگیری نیز مشخص بوده است.