به گزارش ایلنا به نقل از النشره، شورای امنیت سازمان ملل متحد رای‌گیری درباره پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی بحرین را که بر استفاده از نیروی نظامی «دفاعی» جهت حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز در برابر حملات ایران تاکید دارد، به تعویق انداخت. طبق برنامه رسمی سازمان ملل، نشست پیش‌بینی‌شده برای امروز جمعه جهت بررسی این قطعنامه لغو شد. نکته تامل‌برانگیز در گزارش‌های رسمی این است که علت تعویق، تعطیلی رسمی سازمان ملل در روز جمعه اعلام شده در حالی که این موضوع در زمان تعیین موعد رای‌گیری نیز مشخص بوده است.

